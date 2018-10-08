Kayıp gazeteci hakkındaki iddialar dünya gündeminde

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair iddialar sadece Türkiye'de değil dünya medyasında da ana gündem maddelerinden biri...

Cemal Kaşıkçı’nın yazarı olduğu Washington Post, olayı yakından takip ediyor. Gazete bütün gelişmeleri okuyucularına hem gazete hem de internet mecralarından anbean aktarıyor.

Washington Post'un tepkisi sürerken, sosyal medya hesabından, “Gerçeği öğreninceye kadar rahat edemeyiz” mesajı paylaşıldı.

Köşe yazılarında, Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğü iddiasının ABD - Suudi Arabistan ilişkilerini karmaşık hale getirebileceği saptaması dikkat çekiyor.

Amerikan CNN televizyonu da sıklıkla konuyla ilgili gelişmeleri izleyicilerine aktarıyor.

New York merkezli NewsWeek de süreci Washington Post'ta yapılan analizler üzerinden takip etti. Haberde, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın açıklamalarına da yer verildi.

İngiliz medyası da süreci yakından izliyor.

The Guardian gazetesi, “Kaybolma olayı sonrasında Suudiler üzerinde baskı” başlıklı bir analiz paylaştı.

The Times gelişmelere sayfalarında yer verirken, The Telegraph gazetesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.

Asya basınından China Daily News, Kaşıkçı ile ilgili gelişmeleri manşetinden duyurdu. Gazete, Türkiye'nin olayla ilgili soruşturma başlattığını yazdı.

Kaynak: TRT Haber