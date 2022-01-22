Kays Said ile Emmanuel Macron telefonda görüştü

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Said'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Said'in Macron ile Tunus'un içinde bulunduğu durumdan çıkması için daha önce duyurduğu yol haritasını ve bununla ilgili konuları konuştuğu ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Tunus ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığı, bu kapsamda iş birliğini geliştirme yollarının değerlendirildiği bildirildi.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı. Said'in aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

İstisnai durumdan çıkış için 13 Aralık'ta bir "yol haritası" açıklayan Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini bildirmişti.

Said, 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlar" doğrultusunda çalışmalarını dondurduğu Meclisin ise 17 Aralık 2022'de yapılacak erken genel seçimlere kadar kapalı kalacağını söylemişti.