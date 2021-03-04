Japon milyarder Ay’a gidiyor, 8 kişiyi beraberinde götürecek

Elon Musk'ın SpaceX uzay turizmi kapsamında Ay'a ilk gidecek turist Japon milyarder Yusaku Maezawa, kendisiyle beraber seyahat edecek 8 kişi seçeceğini haber verdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Hawthorne ilçesinde yer alan SpaceX merkezinde video aracılığıyla konuşan milyarder, "Toplumun farklı kesimlerinden kişilerin bana katılmasını istiyorum" dedi.

Salı günkü konuşmasında Maezawa, "Toplamda 10 ila 12 kişi olacak ama ben bunlardan 8'ini kendim geziye katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Japon iş insanı, 2018'de Starship'le Ay'a gidecek ilk turist seçilmişti.

Sevgili Ay Projesi (Dear Moon Project) adlı organizasyon kapsamında Maezawa, kendisine katılmasını istediği kişilerin iki kriteri karşılaması gerektiğini belirtti.

Bunlardan birinin "topluma ve diğer insanlara yardımcı olabilmek için sınırları zorlamak" olduğunu söyleyen milyarder, diğer kriterinse "benzer amaçları paylaştığı ekip üyelerine destek sağlamak" olduğunu açıkladı.

Projeye başvurular 14 Mart'a kadar sürecek. Mülakatlarınsa mayısta tamamlanması öngörülüyor.

Maezawa Ocak 2020'de yine ilginç bir kampanya başlatarak Ay'a gezisinde kendisine eşlik edecek bir kadın partner aradığını söylemişti. İnternet sitesi üzerinden başlatılan kampanyaya 27 bin 722 başvuru yapılmıştı. Fakat milyarder haftalar sonra projeyi "kişisel nedenlerden ötürü" iptal ettiğini açıklamıştı.

Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ı kurduktan sonra Softbank'a satmış ve CEO pozisyonuna geçmişti.

Aynı zamanda sanat koleksiyoncusu olan milyarder, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçen yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almıştı.

SpaceX'in uçuşunun 2023'te yapılması planlanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe