Kenya'da Hindistan mutantı görüldü

Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin Kisumu şehrinde gübre fabrikasında çalışan 5 kişide mutasyona uğrayan virüs tespit ettiklerini belirtti.

Amoth, bu kişilerin geçen hafta Kenya'ya giriş yaptığını ve Hindistan vatandaşları olduğunu bildirdi.

Virüs tespit edilenlerin karantina altına alındığı, yakın dönemde bu kişilerle temasa geçenlerin de yayılımın önlenmesi amacıyla tıbbi izolasyona dahil edileceği kaydedildi.

AA