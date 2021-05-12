Kenya'da sel hayatı felç etti

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısında Migori ve Homa Bay bölgelerinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği seller nedeniyle yaklaşık 300 ev hasar görürken, mağdurlar hükümetten destek istedi.

Söz konusu bölgelerde 2 binden fazla kişi seller sonucu evlerini terk etti.

Seller, birçok yol ve köprüde de hasara yol açtı.

Yetkililer, şiddetli yağışların devam etmesi durumunda daha fazla kişinin evini terk etmek zorunda kalabileceği uyarısı yaptı.

AA