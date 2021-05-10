Kenya, İngiltere'den gelen yolculara karantina uygulayacak
İngiltere'den Doğu Afrika ülkesi Kenya'ya gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya girecek.
Dünya 10.05.2021, 12:49
Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, yazılı açıklamayla iki ülke arasındaki uçuşların askıya alınabileceğini duyurdu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulanacak ülkeler arasında İngiltere dışında Kuveyt, Çekya, Pakistan, Tayland ve Brunei bulunuyor.
Karantina masrafları ise yolcular tarafından karşılanacak.
İngiltere'den Kenya'ya gelen yolculardan ayrıca son 96 saat içinde yapılmış Kovid-19 testi de istenecek.
AA
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