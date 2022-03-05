Kenyalı çiftçiler, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan olumsuz etkilendi

Nairobi merkezli Business Daily'nin haberine göre, dev nakliye şirketlerinin bu ülkeye operasyonlarını askıya alması ve Rusya'nın uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarılması Rusya'ya ihracatı doğrudan etkiledi.

Her yıl Rusya'ya yaklaşık 90 milyon dolarlık çay, kahve, çiçek ve meyve gönderen Kenyalı çiftçiler, bu hafta Mombasa'daki çay mezatında Rusya'dan alıcı bulamadı.

Kenya Çiçekçilik Konseyi Başkanı Clement Tulezi, genellikle Hollanda üzerinden ürün gönderilmesine rağmen, Avrupa'nın siyasi pozisyonu nedeniyle bu ülkeye ürün ulaştırmalarının çok riskli olduğunu belirtti.

Afrika'da çok sayıda ülkenin Kenya gibi çatışmalardan ötürü ihracat imkanlarını kaybetmesi beklenirken, Rusya ve Ukrayna'dan sıklıkla buğday, mısır ve ayçiçeği yağı ithal eden Afrika ülkelerinde de gıda sorunu yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Rusya'nın 2020'de Afrika ülkeleriyle ticaret hacmi yaklaşık 14,5 milyar dolardı.