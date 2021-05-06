Keşmir için "uluslararası insani tıbbi yardım koridoru" çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Cammu Keşmir’de kötüleşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumu dolayısıyla acil gündemle başkent İslamabad'da toplanan Keşmir Komitesinde yaptığı açıklamada, Hindistan’daki durumun çok kırılgan olduğunu belirterek, Pakistan’ın ise komşusu olarak bundan endişe duyduğunu söyledi.

Kureyşi, Pakistan’ın Hindistan’a mevcut durumla başa çıkabilmesi için yardım önerdiğini anımsatarak, "Hindistan’dan henüz cevap almadık." dedi.

Cammu Keşmir halkının da Kovid-19 dolayısıyla acı çektiğini ifade eden Kureyşi, tarihsel ve dini olarak bağlı oldukları bölge halkının acılarını güçlü şekilde hissettiklerini dile getirdi.

Kureyşi, İslamabad yönetiminin Pakistan’daki Kovid-19 durumuna rağmen Hindistan’a yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Afridi ise Cammu Keşmir’de Kovid-19 vaka sayınının 190 binin üzerinde olduğunu ve bölgede 2 bin 458 kişinin salgın sebebiyle hayatını kaybettiğini anımsattı.

Afridi, Cammu Keşmir’de 13 bin litre oksijen gazı bulunduğunu ve uzmanların bu miktarın çok az olduğunu söylediğini ifade ederek, bölgedeki sağlık tesislerinin durumunun gittikçe kötüleştiğini, Hint yönetiminin Keşmir halkına yardımlarının ise yetersiz olduğunu belirtti.

Toplantının sonunda Keşmir Komitesi, BM, DSÖ ve ICRC'ye Keşmir halkına destek sağlamak için uluslararası insani tıbbi yardım koridoru kurulması çağrısında bulundu.

AA