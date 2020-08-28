Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın ortak deniz ve hava tatbikatı tamamlandı

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 ülke arasında 26-28 Ağustos'ta, Eunomia ismiyle gerçekleştirilen ortak hava ve deniz tatbikatının "başarıyla" tamamlandığı bildirildi.

Tatbikatın bahse konu ülkelerin Doğu Akdeniz'deki ortak deniz ve hava varlıklarını güçlendirme ve ortaklaşa alınan karar çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bir soruya yerdiği yazılı yanıtta, Fransız askeri uçaklarının, Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak Ada'ya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı olduğunu vurgulamıştı.

Aksoy, "Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA