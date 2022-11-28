Kiev Belediye Başkanı Kliçko'dan Zelenskiy'e cevap: "Politik tartışmalara dahil olmak istemiyorum"

Zelenskiy cuma akşamı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Kliçko'nun, elektrik kesintileriyle boğuşan Kiev sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayamadığını savunmuştu:

Ne yazık ki yerel makamlar bütün şehirlerde iyi performans göstermedi. Özellikle Kiev'de çok şikayet var. En hafif deyimiyle daha fazla çalışmak gerekiyor.

Zelenskiy sözlerini "Kiev sakinlerinin daha fazla korumaya ihtiyacı var. Belediye başkanlığından kaliteli işler bekliyorum" ifadeleriyle sürdürmüştü.

Rusya-Ukrayna savaşından önce de Kiev ve hizmetlerin yönetilme şekli yüzünden Zelenskiy ile polemiğe giren Kliçko, konu hakkında Telegram üzerinden bir açıklama yaptı.

Kliçko, 430 "ısınma merkezinin" elektrik kesintilerine karşı Kiev halkının hizmetinde olduğunu ve 100'den fazla merkezin de planlandığını ifade etti.

51 yaşındaki siyasetçi sözlerini şöyle konuştu:

Özellikle mevcut durumda politik tartışmalara dahil olmak istemiyorum. Bu anlamsız. Kentte yapacak işlerim var. En hafif deyimiyle bu hiç hoş değil. Ukraynalılar ve yabancı ortaklarımız için hoş değil.

Ancak Zelenskiy'nin müttefiklerinden, iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Kliçko'nun açıklamalarının Kievlilerin verdiği bilgilerden "çok farklı" olduğunu ileri sürdü. Arakhamia sorunların düzeltilmesi için Kiev Belediyesi'ne bir hafta müddet verdi.

Independent Türkçe