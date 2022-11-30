Kiev'de elektrik kesintileri kısmen devam ediyor

Rus ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Kiev'de planlı veya acil durum elektrik kesintileri sürüyor.

En son 23 Kasım'da düzenlenen saldırılar sonucu ülkenin büyük kısmında elektrik ve su kesintileri meydana gelirken, yoğun çalışmaların ardından Kiev'e elektrik ve su hizmetleri kısmen verildi ama kentin bazı ilçelerinde acil durum ve planlı elektrik kesintileri hala devam ediyor.

Elektrik kesintilerin devam ettiği semtlerde özelikle gece saatlerinde sokakta yürüyenlerin telefon ışığı veya el feneri kullandığı görülüyor.

Kısmen de olsa elektrik sorunlarının yaşadığı başkentte gece saatlerine kadar faaliyetlerini sürdürmeye çalışan kafe, market veya restoranlar genellikle jeneratör kullanıyor.

Kiev'in merkez semtlerinden Podol'da kafe işleten Oleg Burlak (27) AA muhabirine, kentte devam eden elektrik kesintilerinin işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Bugün semtte yaşanan acil durum elektrik kesintisine rağmen müşteri kabul etmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Burlak, Rus saldırılarından dolayı üzün süredir Kiev'de elektrik sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Jeneratörleri olmadığı için elektrik kesintilerinde akü ve pillerle aydınlatma yaptıklarını anlatan Burlak, "Ülkede elektrik kesintileri devam ediyor ama biz buna rağmen yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Burlak, ülkenin savaşta olduğu bir durumda herkesin elinden geleni yaparak ekonomiye katkı sağlaması gerektiğini belirterek, "Evet elektrik yok ama bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İnsanlara hizmet vermemiz gerekiyor. Ayrıca faaliyetlerimizi sürdürürken vergi ödeyerek ülkenin ekonomisine destek veriyoruz." şeklinde konuştu.