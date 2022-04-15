Kiev'de ölenlerin sayısı 900'ü aştı
Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, Rusya'nın saldırıları sonucunda Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısının 900'ü geçtiğini bildirdi.
Dünya 15.04.2022, 18:45
Nebitov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde 900'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini bildirdi.
En fazla sivil kaybın Buça'da yaşandığını belirten Nebitov, bu şehirde 350'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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