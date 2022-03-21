Kiev'de patlama sesleri
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından kentte patlamalar olduğunu duyurdu.
Dünya 21.03.2022, 01:41
Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.
Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde." dedi.
Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Kaynak: AA
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