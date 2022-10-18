Kiev'de yeni patlama sesleri
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde" açıklamasında bulundu.
Dünya 18.10.2022, 10:08 18.10.2022, 10:17
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.
Kliçko, "Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde. Daha fazla ayrıntı sonra verilecek." ifadelerini kullandı.
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü