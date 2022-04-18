Kiev'deki İspanya büyükelçiliği tekrar açılıyor

Sanchez, yerel basına verdiği röportajda, "İspanya'nın Ukrayna halkına olan bağlılığının bir göstergesi olarak büyükelçiliği yeniden açıyoruz." dedi.

Ukrayna'da yaşananların "Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş" olmadığına işaret eden Sanchez, "Bu, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından Avrupa Birliği'nin temsil ettiği her şeye karşı; demokrasiye, özgürlüğe ve sosyal adalete dayalı bir refah modeline karşı yürütülen bir savaş." ifadesini kullandı.

Sanchez, savaşın İspanya'ya "apaçık" bir ekonomik zarar verdiğini vurgulayarak, "Eğer hiçbir şey yapmasaydık ve Putin'in Ukrayna'yı ele geçirmesine izin verseydik, savaşın maliyeti daha da yüksek olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev'deki İspanya Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından 25 Şubat'ta tamamen tahliye edilmişti.​​​​​​