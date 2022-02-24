Kiev'deki Türkler tedirgin: "Kimse ne yapacağını bilmiyor"

Rusya’nın Ukrayna’nın Donbas bölgesine yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından bölgede çatışmalar sürüyor. Ukrayna’da yaşan Türkiyeliler’den bir kısmı güvenli bir şekilde ülkeye dönmek istediklerini söylüyor. Bir kısmı ise bu çatışmaların bir-iki güne biteceğini düşünüyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşayan Arda Torman, “Türkiye’den bizi güvenli bir şekilde Ukrayna’dan çıkarmalarını talep ediyoruz. Aileler, öğrenciler yuvalarına dönüp bu stresten kurtulmalı” dedi.

“Bomba sesiyle uyandık”

Medyascope‘a konuşan Hikmet Samet Alemdar, bu sabah (24 Şubat) bomba sesiyle uyandıklarını söyledi. Ukrayna’nın başkentine saldırı olacağını tahmin edemediğini söyleyen Alemdar, hissettiklerini şöyle anlattı:

“Kiev’de yaşıyorum. Sabah 05:00’te bomba sesiyle uyandım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Ne yapacağımı bilemedim. Bir saat sonra sirenler çalmaya başladı ve Ukrayna’nın savaşta olduğu söylendi. Zaten bölge gergindi. Ukrayna’nın başkentine saldırı olacağını tahmin edemedim. Gerçekten elim ayağım titreyerek uyandım. Sivil halka dokunulmayacağı söyleniyor ama halk perişan durumda. Herkes batıya doğru kaçıyor. Marketlerde, eczanelerde, benzincilerde uzun kuyruklar var. Ne söylesek boş. Bunun adı savaş.”

“Buradaki Türkiyeliler güvenilir bir açıklama bekliyor”

Kiev’de henüz elektrik, su ve internette kesinti yaşanmadığını söyleyen Alemdar, “YouTube kanalım var. Sabah 05:00’ten beri bin 300 Türkiyeli bana mesaj attı. Kimse ne yapacağını bilmiyor ve güvenilir bir açıklama bekliyor herkes. Kiev Ukrayna’nın ortasında. İnsanlar olası saldırılardan kaçmak için doğudan buraya gelmişti. Ancak 12.00’de bombalama oldu. Kiev de bombalanınca batıya doğru bir göç başladı. İlk panikle kaçan kaçtı ama kalanlar olarak bekliyoruz. Neyi beklediğimizi de bilmiyoruz” dedi.

Ukrayna’da hayatını kaybedenler var

“72 saat öncesine kadar hiçbir şey olmayacak fikri hakimdi” diyen Alemdar, bugün saat 12:00 sıralarında Brovary’ye saldırı olduğunu, altı vatandaşın hayatını kaybettiği haberinin geldiğini söyledi. Alemdar, “Sivil mi asker mi bilmiyorum. Orada bir askeri üs olup olmadığını da bilmiyorum. ‘Kiev’in dışına saldırı oldu, merkeze saldırı olmadı’ diyenler var ama düşen bomba kız arkadaşımın yaşadığı yere yakındı. Kiev’i İstanbul gibi düşünün. Bağcılar’a İstanbul dışı diyemezsiniz” diye konuştu.

Saldırıların bir-iki güne biteceğini düşünmeyen Alemdar, “Rusya askeri üsleri vurmuşken ve 150 bin askeri sınırdayken, duracağının garantisini kim verebilir?” diye ekledi.

“Kiev’de genel olarak bir sıkıntı yok”

Kiev’de yaşayan Cem Bizim ise çatışmaların bir-iki güne kadar biteceğini düşünüyor. Halkın büyük bir kısmının panikleyerek yola çıktığını söyleyen Bizim, şehrin dışına doğru araç kuyruklarının oluştuğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Kiev’de genel olarak bir sıkıntı yok. Biraz önce dört kilometre yürüdüm sokakta. Halkın büyük bir kısmı panikten dolayı yolda. Şehrin dışına doğru araç kuyrukları var. Kiev’de yaşayan çoğu insanın şehrin 20-30 kilometre dışında yazlıkları var, herkes oralara gidiyor şu an. Marketlerde ve benzin istasyonlarında ise bir çılgınlık var. Çoğu benzin istasyonunda benzin kalmamış. Kredi kartıyla alışverişler durduruldu, nakde döndü. Taksi fiyatları iki-üç kat yükseldi. Rusya toplam 70 noktayı vurmuş, haberlerde biraz önce gördüm. Kiev’e 20 kilometre uzaklıkta olan üç yeri vurduğunu da biliyoruz. Kiev merkezinin vurulduğunu duymadım. Buradaki insanlar gayet sakin bir şekilde yaşamına devam ediyor. Sabahki patlamayı arkadaşlarım duymuş ama başka patlama duymadık biz.”

“Evimin yakınına bomba düştü”

21 senedir Kiev’de yaşayan Arda Torman, “Ben Kiev’in merkezinde yaşıyorum. Evimin yakınına bomba düştü. Camlar titredi ve yanık kokusu geldi. Hemen akabinde savaş uçakları alçak uçuşla geçtiler. Haberlerde Ruslar’ın, Kiev’e 15 kilometre uzaklıkta bir askeri havalimanına indiklerini söylediler. Ama karadan gelirken dirençle karşılaşmışlar. İki-üç saat içinde Kiev’e girme ihtimalleri çok yüksek” dedi. Şehir dışına doğru 60-70 kilometrelik araç kuyruklarının oluştuğunu söyleyen Torman, şehirde yaşanan kaosu şu cümlelerle anlattı:

“Devletten gelen açıklamada ‘Evinizde kalın’ dendi. Bir arkadaşım yola çıkmıştı. Onu aradım. ‘Beş saatte çok az yol gidebildik’ dedi. Komşu ülkelerin mülteci almayacağı haberleri de geliyor. Tam bir belirsizlik hakim.” .

“Kiev’de savaş uçakları görülmeye başlandı”

Elektriğin, suyun ve internetin her an kesilebileceğini belirten Torman, şöyle konuştu:

“Burada çocuklarımız var, ailemiz var. Bizim buradan çıkarılmamız lazım. Şu anda anladığım kadarıyla herhangi bir güvenli koridor, bir çıkış yok. Kiev’de savaş uçakları görülmeye başlandı. Ne olacak bilmiyorum? Yazık, günah. Ne için yapılıyor bu? Altı-yedi saat içerisinde yüzlerce belki binlerce insan öldü. İşlerin bu kadar ileri gideceğini tahmin edemedim. Adamlar tankla tüfekle içeri girdiler. Şu an düşüncem, bir yolunu bulup geçici olarak buradan çıkmak. Podil bölgesinde yaşıyorum. Merkez burası. Bomba buraya düştü. Metanetli arkadaşlarım bile panik halinde. 20-30 Türkiyeli arkadaşımla görüştüm. Talebimiz, bizi güvenli olarak ülkeye almaları. Aileler, öğrenciler yuvalarına dönüp bu stresten kurtulmalı.”

Kaynak: Medyascope