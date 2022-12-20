Kiev'e bağlı köydeki enkaz kaldırılıyor

Rus ordusu dün Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine çok sayıda İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırılan sonucu başkent Kiev'de enerji tesisleri hasar gördü.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince dün havada imha edilen bir İHA'nın, Kiev'e 40 kilometre mesafedeki Stari Bezradichi köyünde müstakil bir evin avlusunda düşmesi sonucu ağır hasar meydana geldi.

İHA'nın düşmesi nedeniyle hasar gören evin sahibi 84 yaşındaki Olga Kobzarenko, saldırı sırasında yaşananları AA muhabirine anlattı.

Havada vurulan İHA'nın dün saat 03.30 sularında evinin avlusuna düştüğünü kaydeden Kobzarenko, patlamadan önce atış sesleri duyulduğunu ifade etti.

Yaşadıkları evin hasar gördüğünü, evin yanındaki mutfak, depo, garaj ve diğer altyapıların yerle bir olduğunu belirten Kobzarenko, "Güçlü bir patlama oldu. Tüm ev sallandı. Dışarıda park halinde duran aracımız da yandı." dedi.

Sadece kendi evinin değil, çevredeki komşularına ait yapıların da hasar gördüğünü dile getiren Kobzarenko, önemli olanın hayatta kalmaları olduğunu kaydetti.

Evin avlusunda çalışan iş makineleri enkaz alanını temizlemeye çalışırken olay yerine gelen köy sakinleri de yaşlı çifte sağlam kalan eşyaların toplanmasında yardım etti.

Kiev'de elektrik kesintileri sürüyor

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko dün başkentte katıldığı bir törende AA muhabirin sorusunu yanıtlayarak, Rus saldırıları nedeniyle Kiev ve çevresindeki yerleşim yerleri için elektrik üretim kapasitenin yüzde 50 civarında etkilendiğini belirtmişti.

Bugün de Telegram hesabından açıklama yapan Kliçko, yoğun çalışmalar sonucu Kiev'de bugün su hizmetinin tekrar sağlandığını duyurdu.

Kiev'de elektrik kesintileri halihazırda devam ediyor.