Kiev halkı Herson'a göndermek için insani yardım topluyor

Kiev'deki Aziz Nicholas Katedrali'nin önüne sabah saatlerinde gelen tır, Herson şehrine gönderilecek insani yardım malzemeleriyle dolduruldu.

Kendi imkanlarıyla topladıkları gıda ürünlerini, kışlık kıyafetleri, oyuncakları, ısıtıcıları ve çeşitli eşyaları alana getiren kent sakinleri, Herson'a gidecek tırı doldurabilmek için çabalıyor.

Herson'da yaşayanlara yardım amacıyla çeşitli ülkelerden getirilen ve kilisede depolanan jeneratör, elektrikli ısıtıcı ve diğer malzemeler de tıra yüklendi.

Herson'a gidecek insani yardım tırına malzemelerin yüklenmesine yardım eden Kiev sakinlerinden 39 yaşındaki Kirill Mlinarich, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herson'la dayanışma için yardım topladıklarını söyledi.

Herson'da yaşayan insanların zor durumda olduklarını ve daha çok yardıma ihtiyaç duyduklarını belirten Mlinarich,"Kendi imkanlarımızla topladığımız insani yardım malzemelerini Herson'a gönderiyoruz." dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Kiev'de de elektrik kesintilerinin sürdüğüne dikkati çeken Mlinarich, "Biz Kiev'de de donuyoruz soğuktan, elektrikler yok ama bizden daha zor şartlarda kalan insanlar var." dedi.

Mlinarich, dün Noel Bayramı'nı kutladıklarını dile getirerek, bayram günlerinde merhamet ve dayanışmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Diğer birçok kişi gibi ağır kutuları tıra taşıyan Raisa Uşakova (70) da Herson halkına yardım ulaştırmak için bugün burada bir araya geldiklerini belirtti.

Herkesin kendi imkanına göre yardım malzemelerini getirdiğini kaydeden Uşakova, "Şimdilik Herson'daki sivillerin ihtiyaç duyduğu her türlü ürün ve malzemeleri topladık." dedi.

Kasımda Rus birliklerinin çekilmesinin ardından yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kenti, son dönemlerde Rus saldırılarının hedefi olmaya başladı.

Elektrik ve telefon hizmetlerinin verilmesiyle hayatın normale dönmesi için çalışılan şehirde son günlerdeki Rus saldırıları sonucu yaralanan ve hayatını kaybeden siviller oldu.

Ukraynalı yetkililer, en son 24 Aralık'ta Rus güçlerinin Herson kentine düzenlediği saldırıda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 60'a yakın kişinin yaralandığını duyurmuştu.