Kiev ve çevresinde 10 İHA düşürüldü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte ve çevrede sabah saatlerinde 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Dünya 14.12.2022, 09:35
Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiev bölgesinde ve başkent üzerinde hava savunma güçleri toplam 10 Shahed insansız hava aracını düşürdü." ifadesini kullandı.
Kliçko, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar olduğunu duyurmuş, Kiev'de saat 06.30 sularında patlama sesleri duyulmuştu.
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