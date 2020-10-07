Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan itidal çağrısı: Taraftarlarınızı sokaklardan çekin

Kırgızistan'da seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalif parti taraftarlarının kamu kurumlarını işgali sürerken Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yazılı açıklama ile gençlere seslendi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Ceenbekov, "Bu son günlerde gençlerin iktidar savaşı yapan ileri yaştaki vatandaşlarına kimin hangi değerlere sahip olduğunu gösterdiğini" vurguladı.

Tarafları sabırlı ve ölçülü olmaya çağıran Ceenbekov, "Siz gençler, söz ile değil iş ile Kırgızistan ülkesinin ve değerlerinin iktidar mücadelesinden daha çok değerli olduğunu gösterdiniz. Amacımız, Kırgızistan'da barışı ve asayişi sağlamaktır. Eminim bu durumdan ortak çabalarla çıkacağız. Gece boyunca uyumadan vatandaşlık sorumluluğunu yerine getiren gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Göstericilere ateş açılması ve olağanüstü halin ilan edilmesi için bilinçli olarak talimat vermediğini dile getiren Ceenbekov, görev ve makam kavgalarına ilişkin "Görev alan aldı. Şimdi taraftarlarınızı sokaklardan çekin. Tüm siyasi güçler masada toplanmalıdır." diye konuştu.

İktidar kavgası sürüyor

Öte yandan, Ala-Too meydanında ve görev paylaşımının yapıldığı Başbakanlık binasının dört bir tarafında sabah saatlerinden beri başlayan grupların gösterileri devam ediyor.

Dün sabah cezaevinden çıkarılan ve akşam geçici başbakanlık koltuğuna oturtulan Sadır Caparov'un taraftarları, Başbakanlık binası önünde Caparov'un başbakanlık koltuğunda kalması gerektiğini savundu.

Başbakanlık binasının batı ve doğu kapılarında ise Reforma, Ata Meken, İman Nuru Adalet ve Kalkınma adlı parti temsilcileri de başbakanlık koltuğuna genç ve yeni yüzün oturması amacıyla gösteri yaptı.

Başbakanlık kapılarının açılması ve kurulmaya çalışılan yeni geçici kabinede Ata Meken partisi adayı Tilek Toktogaziyev'in yer alması taleplerinin dile getirildiği gösteride, İman Nuru Adalet ve Kalkınma Parti üyesi Çingiz Makeşov'un katkılarıyla Toktogaziyev başbakanlık binasına alındı.

Dün akşam geçici başbakanlık koltuğuna oturtulan Caparov'u tanımayan Toktogaziyev ve taraftarları, farklı bir isim altında yeni kabineyi oluşturmayı planlıyor.

Başbakanlıkta makam tartışması yapılırken bina dışında gruplar arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Bu arada, ülke basınında çıkan haberlerde, şehir dışındaki Kırgızistan Başsavcılığı binasına girmek için çaba sarf eden iki grup arasında izdiham yaşandığı belirtiliyor.

Resmi Haber Ajansı KABAR muhabirleri, kimliği belirsiz kişilerin kurumu ele geçirmeye çalıştığını duyurdu.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamentoyu işgal etmişti.

Kaynak: AA