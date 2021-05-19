Kırgızistan'da 19 Mayıs kutlamaları

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kırgız-Türk Anadolu Lisesince kutlama programı düzenledi.

Kırgızistan ve Türkiye bayraklarıyla donatılan Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesinde gerçekleşen program saygı duruşu ve iki ülke milli marşların okunmasıyla başladı. Kutlamada Türkçe şiirler okundu, Türk ve Kırgız halk oyunları sergilendi.

Kız öğrencilerin hazırladıkları Osmanlı ve Kırgız kıyafetleri defilesi alkış topladı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan da katılımcıların bayramını kutlayarak başta Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Türk eğitimcilerin ve gençliğinin bilgi ve tecrübe paylaşımı ve aktarımı konusunda tarih önündeki sorumluluğunu yerine getireceğine olan inancını dile getiren Doğan, "19 Mayıs, Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğinin haykırdığı bir gündür. 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlığına ne kadar ve ne derece sahip çıktığının en güzel örneğidir." ifadesini kullandı.

Doğan, Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ebediyen payidar kalacaktır. Türk milleti ebediyen hür yaşayacaktır." mesajları verdiğini dile getirdi.

Programın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Doğan, "Bişkek'te, öğrenciler ve öğretmenleri ile bayramı büyük bir şevkle kutladık. Gayet iyi yetişen öğrenci ve öğretmenlerle gurur duyuyoruz. Bugün hepimiz gayet umutluyuz." dedi.

Doğan, Bilge Kağan yazıtındaki "Üstte mavi gök basmadıkça altta yer delinmedikçe ey Türk senin ilini ve töreni kim bozar" sözünün Türk milleti ile anlam olarak ne kadar örtüştüğüne ve özünün hiç değişmediğine dikkati çekerek, "Türk milletinin bağımsızlığına ve hürriyetine düşkün olduğunu bütün dünyaya haykırıyoruz. Bağımsızlığımızın meşalesinin ebediyen yanacağını buradan ilan ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı da konuşmasında 19 Mayıs'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olduğunu anımsattı.

Karcı, Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Türk milleti için 19 Mayıs'ın bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin de "Bugün gençlerimizle birlikte bayramı ata yurdu Kırgızistan'da yad ettik. Bizlere bugünü armağan eden Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs vesilesiyle tüm ulusumuzun bayramını kutluyorum." diye konuştu.