Kırgızistan'la Tacikistan arasında çatışma

Kırgızistan ve Tacikistan arasında stratejik Fergana Vadisi üzerindeki sınır gerginliği çatışmaya dönüştü. Bugün iki ordu mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. İki ülke ordularının bölgeye takviye kuvvet sevk ettiği aktarıldı.

İki ülkeyi karşı karşıya getiren sebebinin sınırdaki Golovnaya Barajı olduğu bildirilirken; çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Çatışmalar, Kırgızistan’ın Batken şehrine yakın bir alanda meydana geldi.

Orta Asya’da sınır problemlerinin kökeninde Rus Sovyet emperyalizminin kanlı mirası yatıyor. Sovyetler Birliği tarafından, Orta Asya’da suni bir şekilde çizilen ve bölgedeki sömürgeci böl yönet politikasına hizmet eden sınır hatları büyük bir problem teşkil ediyor. Bölgede etrafı tamamen yabancı ülke toprakları ile kuşatılmış enklavlar bulunuyor. Örneğin Özbekistan’a ait ufak bir toprak parçası Kırgızistan sınırları içerisinde bir adacık olarak yer alıyor ve ülke ile direk bir bağlantısı bulunmuyor. Bu adacıklar bölge ülkeleri arasında kanlı çatışmalara varan krizlere yol açıyor.

Kırgızistan toprakları içerisinde bulunan Tacik ve Özbek enklavları, dönem dönem ciddi gerilimlere sahne oldu. Bu enklavlar Sovyetler Birliği döneminde, Orta Asya’nın en verimli bölgesi Fergana vadisi üzerinden bölgedeki toplulukları birbirine düşman etme amacıyla Sovyet Rus emperyalizmi tarafından oluşturulmuştu. Bağımsızlık yıllarından beri bu tartışmalı sınırları düzeltmeye çalışan bölge ülkeleri henüz nihai bir sonuca ulaşamadılar.

QHA