Rus işgali altındaki Kırım’ın Kremlin kontrolündeki kukla yönetimi, yarımadada bir dizi seferberlik dalgası daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, işgalcilerin Kırım’da gizli seferberlik hazırlığı yaptığını aktararak, “Akyar (Sivastopol) kentinde, daha önce seferberlikten muaf olan, bilişim teknolojileri uzmanları, maliye çalışanları ve diğer mesleklerdeki uzmanlar askeri komiserliklere çağırılmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

İŞGALCİLER SEFERBERLİKTEN KAÇAN KIRIM TATARLARINI ARIYOR

Bilindiği üzere Kırım Tatar Kaynak Merkezi Başkanı Eskender Bariyev, işgalcilerin Kırım’da, Ukrayna’ya karşı başlatılan savaşa katılmak istemediği için seferberlikten kaçan Kırım Tatarlarını aramaya başladığını bildirmişti. Bariyev, işgalci yönetimin, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde hizmetten kaçan Kırım Tatar asıllı kişilerin listesini oluşturduğunu belirterek,“Şu an kapı kapı dolaşarak belirli evlerde kaç kişinin yaşadığına dair bilgi topladıklarını öğrendik” ifadelerini kullanmıştı.

KIRIM MÜCADELESİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ OLAN CELAL ÇELEBİ ÖLDÜ

Hayatını halkının haklarını savunma mücadelesine adayan Kırım Tatar milli hareketi emektarı Celal Çelebi işgal altındaki Kırım’da dün hayatını kaybetti. Kırım Tatar milli hareketi emektarı Celal Çelebi, Akmescit’teki (Simferopol) Abdal mezarlığında toprağa verildi.

Celal Çelebi’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlayan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, “Onun Kırım için mücadele yolu kendine hastı. Bu mücadelede o, kendini çok bilgili, cesur, zorluklara boyun eğmek istemeyen, taviz vermeyen hatta sert ve inatçı bir insan olarak gösterdi.” ifadelerini kullanarak yakınlarına başsağlığı diledi.

Celal Çelebi 1933 yılında Kefe’de (Feodosiya) dünyaya geldi. Genç yaşta Kırım Tatar milli hareketine katılan Çelebi, birkaç defa hapse atıldı. 1956’de 2 yıl hapis cezasına, 1967’de ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırım Tatarlarının sürgünden Vatan Kırım'a dönüş hakkı için mücadele ederken Kırım’dan 5 defa sürgün edildi. Celal Çelebi, toplamda 12 yıl tren istasyonunda yaşadı. Sovyet rejiminin baskılarını protesto etmek için birçok kez açlık grevi yaptı.

Kırım Tatar halkının milli emektarı Celal Çelebi, hayatını Kırım’ın toponimisini araştırmak için adadı. Eski haritalardan alınan bilgiler de dahil olmak üzere özenle topladığı bilgilere dayanarak, birkaç kitap ve toponim sözlüğü yayımladı. "Kırım'ın Tarihsel Toponymisi" serisindeki 4 ciltlik "Toprak Dili" adlı bir referans sözlüğü Çelebi’nin en önemli çalışmalarından biridir.