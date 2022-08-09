banner39

Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama

Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda bir patlama meydana geldi.

Dünya 09.08.2022, 20:50
Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırım'ın Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki askeri havaalanında bulunan depoda tutulan uçak mühimmatları patladı.

Patlamada yaralanan olmadığı, havaalanındaki uçakların da zarar görmediği aktarıldı.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve patlamanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
#kırım #Ukrayna #saki havaalanı #patlama
Yorumlar (0)
32
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?