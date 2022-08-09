Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama
Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda bir patlama meydana geldi.
Dünya 09.08.2022, 20:50
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırım'ın Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki askeri havaalanında bulunan depoda tutulan uçak mühimmatları patladı.
Patlamada yaralanan olmadığı, havaalanındaki uçakların da zarar görmediği aktarıldı.
Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve patlamanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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