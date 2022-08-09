Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırım'ın Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki askeri havaalanında bulunan depoda tutulan uçak mühimmatları patladı.

Patlamada yaralanan olmadığı, havaalanındaki uçakların da zarar görmediği aktarıldı.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve patlamanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi.