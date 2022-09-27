Kırım Haber Ajansı eski çalışanı Rüstem Ablatif Rus Rus saldırısında yaşamını yitirdi

Rusya, Ukrayna’daki acımasız saldırılarını savaşın sekizinci ayında sürdürüyor. Ukrayna’daki savaşı tırmandıran Rusya, savunmasız sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Ukrayna ordusunun saflarından işgalci Rus ordusuna karşı savaşan Kırım Haber Ajansının (QHA) eski çalışanı Rüstem Ablatif Rus saldırılarında hayatını kaybetti.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Kırım Tatarı Rüstem Ablatif’in vefat haberini paylaştı.

UKRAYNA’NIN VE KIRIM’IN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN…

Kırım Tatar Milli Meclisinin (KTMM) Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ve Kırım’ın özgürlüğü için işgalci Rusya’ya karşı savaşan arkadaşımız Rüstem Ablatif cephede şehit edildi. 1990’ların başından beri tanıdığım bir arkadaştı. Savaştan önce Türkiye’ye gelmiş doktora tezi için araştırmalar yapmıştı. Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı