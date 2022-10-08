Kırım köprüsündeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kerç Köprüsü'nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktığı belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinin açıklamasında da kamyondaki patlama sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, patlamanın olduğu kamyonun sürücüsünün kimliğinin belirlendiği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Oluşan hasar nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlama sonucu Kerç Köprüsü'ndeki yolun çökmesi, rayların üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olay hakkında bilgi verildiğini ve özel soruşturma komisyonu oluşturulduğunu açıkladı.

Putin tarafından 2018’de resmi açılışı yapılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısı sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.