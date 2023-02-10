Kırım Müftüsü Ayder Rüstemov'dan Türkiye'ye başsağlığı

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı bir depreme uyandı. Gece saat 04.17'de meydana gelen deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Adana, Adıyaman ve Malatya olmak üzere 10 ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından aynı gün içinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni bir deprem daha meydana geldi. Binin üzerinde artçı sarsıntılar yaşayan Türkiye'nin güneydoğusu acı bir bilançoyla karşı karşıya kaldı.

KIRIM MÜFTÜSÜ TÜRKİYE'YE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kırım Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Ayder Rüstemov, son yüzyılın en büyük depremi olan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, “Dualarımız hep sizinle” ifadesini kullandı.

Taziye ve dua içeren video mesajını Kırım Haber Ajansına (QHA) ile paylaşan Kırım Müftüsü Ayder Rüstemov, şu ifadelere yer verdi:

“Ukrayna Müslümanları ve Kırım Tatarları adına, yaşanan deprem sonrası ortaya çıkan tüm acıları sizinle paylaşıyor ve vefat edenlere baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Hissettiğiniz acıyı hayal edemiyorum. Huzur ve esenliğiniz için dualarımız hep sizinle.”

Kaynak: Kırım Haber Ajansı