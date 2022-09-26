Kırım Tatar genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Milletimizi Rus işgalcilerin yıkımından kurtarın"

Ukrayna’daki savaşı tırmandıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül 2022’de kısmi askeri seferberlik ilan etti. Rusya tarafından 300 bin askerin çağrılacağı duyurulduktan sonra Rus vatandaşlar bölgeyi terk etmeye başladı. Rus işgali altındaki Kırım’da baskısını artıran Rusya Kırım Tatarlarına göz dikti. Vatan Kırım’da yasa dışı seferberlik kağıdı dağıtan ve zorla Ukrayna’ya karşı savaşmak için Rus ordusuna alınan Kırım Tatarları sesini duyurmak için çağrıda bulunuyor.

“KIRIM TATAR SOYDAŞLARINIZA SAHİP ÇIKIN”

Kırım Tatar aktivist Midat Khalilov yayınladığı video mesajında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Kırım Tatar genç videoda şu ifadeleri kullandı:

Hayatında eli hiç silaha değmemiş her zaman huzur ve barış içinde kendi vatanlarını hayatını sürdürmek isteyen halkımızı zorla seferberliğe dahil ederek katliam yapmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanım şu zamana kadar desteğinizi bizden esirgemediniz. Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığınızı, Kırım Tatarlarının güvenliğinin sağlanmasının sizin için öncelik olduğunu her defasında belirttiniz. Sizden bir kez daha Kırım Tatar soydaşlarınıza, kardeşlerinize sahip çıkmanızı istirham ediyoruz.

Milletimizi Rus işgalci yıkımından kurtarınız. Yasa dışı olarak seferber edilmiş ve askere alınmış Kırım Tatar erkeklerinin serbest bırakılması için ne yapılması gerekiyorsa yapmanızı rica ediyoruz”

Kaynak: Kırım Haber Ajansı