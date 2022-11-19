Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi Gayana Yüksel'den Türkiye'ye teşekkür

Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi Gayana Yüksel, Rusya-Ukrayna savaşındaki tavrı dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Kırım Tatar Teşkilatları Platformunca kentteki otelde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yüksel, geçen şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sıcak savaş başlattığını söyledi.

Ukrayna vatandaşları ve Kırım Tatarları için aslında savaşın 8 yıl önce başladığını belirten Yüksel, "Çünkü tam 8 sene önce, 2014 senesinde bizim ana vatanımız Kırım Yarımadası, Rusya tarafından işgal edildi. Şimdi Ukrayna'daki savaş sadece lokal ya da Ukrayna'ya ait bir savaş değildir. Ukrayna askerleri hem Ukrayna hem Avrupa hem dünya geleceği için savaşıyorlar." dedi.

Yüksel, şu anda Ukrayna askerlerinin son noktasının Kırım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kırım ile her şey başladı, Kırım ile bitecek diye düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkına büyük teşekkür bildirmek istiyorum. Savaşın başından beri hem Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak hem Türkiye halkı, Ukraynalıların yanında yer alıyorlar. Ukrayna'da 'Bayraktar' ismini çocuklara koyuyorlar. O kadar biliyorlar. O kadar seviyorlar çünkü bizim askerlere hakikaten büyük yardım sağlayan bir icattır."

Savaştan önce Ukrayna nüfusunun yaklaşık 40 milyon olduğunu ve sonrasında yaklaşık 10 milyon Ukraynalının evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Yüksel, "Onlardan 7 milyonu Avrupa ülkelerine çıktı. Kalan kısmı Ukrayna sınırları içinde göç ettiler. Büyük bir kısmı Avrupa'ya, Türkiye'ye, Kanada ve İskoçya gibi ülkelere gitmek zorunda kaldı. Her ülke farklı bir şekilde göçmenleri kabul ediyor. Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun." ifadelerini kullandı.