Kırım Tatar Türkü siyasi tutsak Cemil Gafarov Rus cezaevinde hayatını kaybetti

Hizb-ut Tahrir Davası çerçevesinde 13 yıl hapis cezasına mahkum edilen kronik böbrek rahatsızlığı olan 60 yaşındaki Kırım Tatar siyasi tutsak Cemil Gafarov, Rus tcezaevinde hayatını kaybetti.

Gafarov'un sağlık durumu kötüleşmesine rağmen tcezaevi yönetimi, Kırım Tatarının uygun tıbbi muayeneden geçmesine izin vermiyordu. Böbrek diyalizine ihtiyaç duyan Gafarov, Rus mahkemesinde birkaç kez hapishane koşullarında çok uzun yaşayamayacağına dikkat çekmişti.

"Cezaevine sevk edilirken hayatta kalır mıyım belli değil"

Ocak ayı sonunda avukat Emil Kurbedinov ile görüşen Gafarov, tcezaevinde kendisine tedavi uygulanacağını düşünmediğini belirterek, “Cezaevine sevk edilirken hayatta kalır mıyım belli değil. Haftalarca yolda nasıl dayanacağım? Yol benim için çok zor olacak.” demişti.

Rus mahkemesinden Kırım Tatarlarına ağır hapis cezaları

Rus mahkemesi, 11 Ocak 2023’te Kırım Tatar siyasi tutsakları Cemil Gafarov, Servet Gaziyev, Erfan Osmanov, Alim Karimov ve Seyran Murtaza’yı mahkum etmişti. Mahkeme, her Kırım Tatarı hakkında 13 yıl hapis cezası kararı almıştı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı