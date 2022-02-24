Kırım Tatarlarının milli lideri Kırımoğlu: "Ukrayna halkı asla teslim olmayacak"

Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya’nın Ukrayna saldırısı hakkında ilk açıklamayı QHA’ya yaptı. Kırımoğlu, Ukrayna’daki durumun kötü olduğunu ancak Ukrayna halkının asla teslim olmayacağını vurguladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı konusunda değerlendirmede bulunan Kırımoğlu, “Kırım Tatar halkı Türkiye’den destek bekliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanıyla görüştüm. Türkiye’den daha fazla destek istedim” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Kırımoğlu, “Türkiye’deki muhalif partilerden de beni aradılar. Türkiye’deki esas siyasi güçler Ukrayna tarafında” dedi.

Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya'nın Ukrayna saldırısı hakkında ilk açıklamayı Kırım Haber Ajansına yaptı... pic.twitter.com/LhEudvVsQn — Qırım Haber Ajansı (@qirimhaber) February 24, 2022

Kaynak: Kırım Haber Ajansı