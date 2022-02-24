banner39

banner35

Kırım Tatarlarının milli lideri Kırımoğlu: "Ukrayna halkının asla teslim olmayacak"

Kırım Tatar halkının milli lideri Kırımoğlu, Ukrayna’daki durumun kötü olduğunu ancak Ukrayna halkının asla teslim olmayacağını söyledi.

Dünya 24.02.2022, 18:45 24.02.2022, 18:50
Kırım Tatarlarının milli lideri Kırımoğlu: "Ukrayna halkının asla teslim olmayacak"

Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya’nın Ukrayna saldırısı hakkında ilk açıklamayı QHA’ya yaptı. Kırımoğlu, Ukrayna’daki durumun kötü olduğunu ancak Ukrayna halkının asla teslim olmayacağını vurguladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı konusunda değerlendirmede bulunan Kırımoğlu, “Kırım Tatar halkı Türkiye’den destek bekliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanıyla görüştüm. Türkiye’den daha fazla destek istedim” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Kırımoğlu, “Türkiye’deki muhalif partilerden de beni aradılar. Türkiye’deki esas siyasi güçler Ukrayna tarafında” dedi.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

#Kırım Tatarları #Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
Yorumlar (0)
7
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?