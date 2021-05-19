Sovyetler Birliği yönetiminin 77 yıl önce yaklaşık 200 bin Kırım Tatarını Kırım’dan sürdüğünü hatırlatan Umerov, “Bugün yine işgalciye karşı mücadele etmek zorundayız. Ama bu sefer, biz Kırım Tatarları tek başımıza mücadele etmiyoruz. Bugün yanımda meslektaşlarım duruyor. Onlarla birlikte bir her gün topraklarımızı işgalden kurtarmak için çalışıyoruz. Ukrayna, Kırım platformu oluşturdu ve Kırım Tatarlarının haklarını korumak için çalışıyor.” diye kaydetti.

Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Sovyet rejiminin Kırım’ı tamamen Rus bölgesine çevirmek amacıyla 1944’te Kırım Tatarlarını yarımadadan sürdüğünü belirtti. Kırımoğlu, Rus işgalci yönetimin de şu an aynı amaçla Kırım Tatarlarına çeşitli baskılar uygulayarak onları yarımadanın dışına itmeye çalıştığını ifade etti.

Kırımoğlu, “İşgalcilerin er ya da geç topraklarımızdan kovulacağına eminim! Ayrıca Ukrayna bütünlüğü ve egemenliğine uzanan eller kırılacak. Ancak bunun ne kadar çabuk olacağı birçok faktöre bağlı; her şeyden önce Ukrayna’nın ve onun en yüksek yasama organı olan Ukrayna Parlamentosunun kararlığına bağlı. Umarım Ukrayna’ya ait toprakların işgalden kurtarılmasına ve işgalden kurtarılmasından sonra statülerinin belirlenmesine ayrıca Kırım’ın yerli halklarının yasal haklarının geri kazanılmasına yönelik tüm yasa tasarılarının parlamentomuz tarafından desteklenir.” ifadelerini kullandı.

Sovyet hükûmeti, Stalin’in emriyle 18 Mayıs 1944’te Kırım’daki tüm Kırım Tatarlarını sürgün etti. Sürgün sırasında Kırım Tatarlarının büyük bir çoğunluğu Kızılordu’da Alman Nazi ordusuna karşı savaşıyordu. Orta Asya ve Sibirya’ya sürgün edilen Kırım Tatarlarının yüzde 46’sı yolda veya gittikleri yerlerde açlık, susuzluk ve hastalık gibi çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kırım Tatarları, 1989’un sonuna kadar sürgün yerlerinde zorla tutuluyordu.

Anavatan Kırım’a geri dönme teşebbüsleri, hapisle ve yeni sürgünle cezalandırılıyordu. Kırım Tatar adı yok edilmişti. Bunun sonucunda Kırım Tatar halkı büyük kayıplar yaşadı. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte Kırım Tatarları vatana dönmeye başlarken 150 bini maddi yetersizlik ve yasal engeller nedeniyle Orta Asya’da kaldı.

2015 yılında Ukrayna Parlamentosu, Kırım Tatar Sürgünü’nü soykırım olarak kabul etti ve 18 Mayıs tarihini “Kırım Tatar Soykırım Kurbanlarını Anma Günü” olarak ilan etti.

2019 yılında Letonya ve Litvanya 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgününü soykırım olarak tanıdılar.

QHA