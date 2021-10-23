Kızıl Meydan'a giriş ve çıkışlar kapatıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün zaman zaman saniyede 20 metre hıza ulaşan şiddetli rüzgarın etkisindeydi.

Rüzgarın etkisiyle Kremlin duvarındaki inşaat iskelesi yıkılırken duvardaki dişlerden birinin kopmasına neden oldu. Rusya Federal Koruma Servisi (FSO), olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

RIA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak, “Kızıl Meydan’a giriş geçici olarak kapatıldı” diye bildirdi.

Kremlin’nden yapılan açıklamada, bu olayda bir trajedi görmediklerini, restorasyon ustalarının zaten Kremlin duvarı dişleriyle çalışmayı planladığı ve kopan dişin de yeniden yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Sputnik