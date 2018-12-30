Kızıldeniz'de tatbikat

Kızıldeniz'e kıyısı olan Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Sudan, Cibuti ve Yemen'in katıldığı Kızıl Dalga 1 ortak deniz tatbikatı başladı. 

Kızıldeniz'de tatbikat

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, bugün Cidde kentinde başlayan Kızıl Dalga 1 ortak deniz tatbikatına Suudi Arabistan'ın yanı sıra, Ürdün, Mısır, Sudan, Cibuti, Yemen'in katıldığını ayrıca Somalili gözlemcilerin de hazır bulunduğunu bildirdi.

SPA'ya açıklamada bulunan Suudi Arabistan Batı Filosu Komutanı Sakr el-Harbi, askeri tatbikatın 5 gün süreceğini ifade etti.

Harbi, tatbikatın Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerde deniz güvenliğini güçlendirme, kara sularını koruma, askeri iş birliğini pekiştirme ve savaş tecrübelerini aktarmayı hedeflediğini kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37