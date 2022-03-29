Kızılhaç ve Kızılay: İstanbul'daki müzakerelerden umutluyuz

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından başlayan İstanbul'daki görüşmelerden haberdar olduklarını belirtti.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerine mesaj gönderen Rocco, İstanbul'daki görüşmelerden "diyalog, ateşkes ve acil bir barış antlaşması" beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

Rocca, tüm dünya gibi kendisinin de çatışmalardan etkilenen sivillerin acılarının sona ermesi için Ukrayna'da bir çözüm beklediğini söyledi.

"Ukrayna'da 18 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyacak" uyarısı

Ukrayna'daki çatışmalardan zarar görmeyen hiçbir kesimin olmadığının altını çizen Rocca, nüfusun üçte birine tekabül eden tahmini 18 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağı uyarısında bulundu.

Rocca, ülkede 10 milyon sivilin yerinden edildiğini anımsattı, bunların 6,5 milyonunun hala Ukrayna içinde olduğunu aktardı.

Ukrayna'daki şehirler arasında en vahim durumun Mariupol'da olduğunu, şehre erişim sağlanamadığını anlatan Rocca, şehirde insanların elektrik, su, yiyecek ve temel ihtiyaç maddelerinin olmadığı kabul edilemez koşullarda yaşadığının altını çizdi.