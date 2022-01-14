KKTC lideri Tatar: "60 yıldan sonra iki devletin bir araya gelmesi mümkün olamayacak"

Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Amerikan Üniversitesinde düzenlenen "Ombudsmanlık ve Gençliğin Hak Arama Kültürü" konulu sempozyuma katıldı.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un da katıldığı sempozyumda bir konuşma yapan Tatar, KKTC'deki ombudsmanlık kurumunun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Tatar, Kıbrıs sorununa da değinerek, "Bizim yeni siyasetimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteği ile Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliği ile bir antlaşma olabileceği yönündedir. Yeni siyasetimiz, hakkın hukukun siyasetidir. 60 yıldan sonra iki devletin bir araya gelmesi mümkün olamayacak." diye konuştu.

- "Direnmeye devam edeceğiz"

Kıbrıs Türk halkına yıllardır çeşitli müzakerelerde federal bir antlaşma için baskılar yapıldığını belirten Tatar, buna rağmen hiçbir zaman diz çökmediklerini, her zaman bağımsız özgür ve onurlu bir yaşamı seçtiklerini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve hukukunu, ana vatan Türkiye'nin desteğiyle her daim koruyacağını kaydetti.

Kıbrıs Türkü'nün egemen eşit iki devletin iş birliğini öngören yeni siyasetinin kök saldığını belirten Tatar, "Direnmeye devam edeceğiz." dedi.