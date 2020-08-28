Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, Husilerin patlayıcı yüklü İHA'larla sivil yerleşim alanlarını kasten hedef alarak insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Koalisyon Sözcüsü Maliki, gece saatlerinde Husilerin, Necran kentindeki sivilleri hedef almak için gönderdiği balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

Koalisyon güçleri geçen hafta üç kez Husilerin gönderdiği balistik füze ve İHA'ları imha ettikleri açıklamaları yapmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA