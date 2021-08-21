Kolombiya, 4 bin Afgan'ı kabul edecek

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Afganistan'da ABD için çalışan 4 bin Afgan'ın vize işlemleri tamamlanana kadar ülkede geçici olarak barınmalarına müsaade edeceğini açıkladı.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, Devlet Başkanı Ivan Duque, ABD için çalışan Afganların vize süreci bitene kadar ülkesinde kalmalarını onayladı.

Afganların ülkede kalacağı sürede masraflarının ABD tarafından karşılanacağını belirten Duque, "Kolombiya, Afgan uyruklu kişilerin, kayıt ve göç evrakı tamamlanana kadar burada geçici olarak kalmaları için Amerika Birleşik Devletleri'ne destek sunacak müttefik ülkeler grubuna katılıyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Bogota Büyükelçisi Philip S. Goldberg, Kolombiya'nın desteğine teşekkür ederek, "Bu vatandaşlar için güvenli bir sığınaktır. Demokrasi ve özgürlüğü yaymak için bizimle birlikte çalışan, Afgan vatandaşlarına insani yardım sağlama çağrımıza olumlu cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz." dedi.

Afganların Kolombiya'ya varış tarihiyle ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken Afganların, Kolombiya'da kaldıktan sonra göçmenlik statülerinin düzenlenmesi için ABD'ye geçecekleri bildirildi.