Kolombiya'da vahşet: İnsanları diri diri yakmaya çalışıyorlar

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da, hükümetin vergi reformu tasarısına karşı başlayan protesto gösterileri başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin ve Cali kentleri ile birlikte çok sayıda şehire sıçradı. Ülkenin farklı noktalarında tansiyon yükselirken, polisin şiddetin dozunu kaçırdığı anlara ait görüntüler de ajanslar tarafından tüm dünyaya servis edilmeye başlandı.

Bölgeden gelen videolarda evlerine kilitlendiğini öne süren insanların diri diri yakılmak istedikleri görülüyor. Yardım çığlıkları ise izleyenlerin tüylerini ürpertiyor. Başka bir videoda ise sokakların kan gölüne döndüğü, bir cesedin ise üzeri örtülmüş bir şekilde kaldırımda durduğu görülüyor.

Gösterilerde bugüne kadar toplam 24 kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi yaralandı. Kolombiya Ombudsman Ofisi, protestoların başlangıcından bu yana ülke genelinde 89 kayıp vakası ihbarı aldıklarını açıkladı.

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