Kömür madeninde yangın çıktı: 6 ölü
Rusya'da bir kömür madeninde 250 metre derinlikte çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 44 kişinin yaralandığı, 237 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.
Dünya 25.11.2021, 12:09
Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki kömür madeninde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemerovo'da bulunan kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı belirtildi.
Yangın ve oluşan duman nedeniyle madenden 237 kişinin tahliye edildiği bilgisine verilen açıklamada, 6 işinin öldüğü, 44 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, madende arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü