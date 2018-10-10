Konuşmalar Amerikan istihbaratının dinlemelerine takılmış

Washington Post gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kaşıkçı’nın kaybolmasından önce Suudi yetkililerin muhalif gazeteciyi yakalamak üzere kendi aralarında yaptıkları görüşmeler Amerikan istihbaratının dinlemesine takıldı. ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistanlı yetkililerin, Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı yakalamak üzere plan yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Haberde söz konusu görüşmelerde Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı kandırarak Suudi Arabistan’a getirmeyi ve burada ele geçirmeyi planladıklarıkaydedildi.

Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı sorgulamak için mi yoksa öldürmek için mi yakalamak istediği ve Amerikalı yetkililerin kendi vatandaşları olan Kaşıkçı’yı konu hakkına bilgilendirip bilgilendirmediği hakkında bilgi bulunmuyor.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Cemal Kaşıkçı, 1958 yılında Medine'de doğdu. İlk ve orta eğitimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982'de Indiana State Üniversitesi'nden işletme yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için bir muhabirlik yaptı. Al Madina'nın editörlüğünü ve genel yayın yönetmenliğini yapan Cemal Kaşıkçı, Afganistan, Cezayir, Kuveyt, Sudan ve Orta Doğu gibi ülkelerde yabancı medya kuruluşlarının muhabirliklerini yaptı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

