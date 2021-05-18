Köpek balığı sörfçüyü öldürdü

Polis, Sidney'in 220 kilometre kuzeyinde, Forster açıklarında, 50 yaşlarındaki bir sörfçünün sabah saatlerinde köpek balığı saldırısına uğradığını açıkladı.

Yetkililer, ciddi yaralar alan sörfçünün sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Olayın ardından, Forster plajlarının kapatıldığını bildiren yetkililer, bölgede drone ile yapılan incelemelerde iki köpek balığına rastlandığını kaydetti.

Yetkililer, bölgede daha önce köpek balığı saldırısı bildirilmediğini ifade etti.

AA