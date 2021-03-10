Köpek balığı başına kılıç saplanmış halde karaya vurdu

Kısa süre önce Meksika'nın Los Cabos şehrindeki bir plajda kafasına "kılıç saplanan" kısa yüzgeçli bir mako köpekbalığı karaya vurdu. Uzmanlar, "cinayet silahını" köpekbalığının başında bırakan katile ilişkin tahminler yürütmeye başladı.

Uzmanlara göre çok az sayıda deniz canlısının kılıç benzeri yapıları var. Bu yapılar genellikle hayvanların kendini savunması için kullanılıyor.

"Sivriburun camgöz" diye de bilinen köpekbalığının görüntülerini inceleyen deniz biyolojisi profesörü Christopher Lowe, hayvanın başındaki yapının boyutuna dayanarak, failin bir merlin veya yelken balığı olabileceğini söyledi. Yerel denizcilerse vatozlardan şüpheleniyor. Bu üç tür de Las Cabos sularında yaşıyor.

Yetişkin mako köpekbalıklarının genellikle kılıçlı balıkları avladığı biliniyor. Prof. Lowe, büyük olasılıkla bu yavru köpekbalığının da yemek yemeye çalıştığını ama başarısız olduğunu söylüyor. Livescience'a konuşan Lowe, bunu şöyle açıklıyor:

Bu genç bir köpek balığı. Muhtemelen deneyimsizdi ve gerçekten hazır olmadığı bir avı yakalamaya çalıştı.

Yetişkin makoların uzunluğu 3,8 metreye, ağırlığı da 545 kilograma ulaşabiliyor. Yenidoğanların uzunluğu ise genellikle 1 metre civarında oluyor. Karaya vuran köpekbalığının da 1 metreden biraz daha uzun olduğu bildiriliyor.

José del Cabo sahilinde yürüyüş yaptığı sırada köpekbalığına rastlayan Arturo Chacon'a göre olay, 18 Şubat'ta meydana geldi. Bölgedeki bir tekne kiralama firmasını işleten Chacon, "Taze gibi görünüyordu, kısa süre önce ölmüştü" diye konuştu.

Köpekbalığının fotoğraflarını çeken ve Instagram hesabından paylaşan Chaon, "San Jose del Cabo'da sahile vurmuş bir köpekbalığı. Görünüşe göre büyük bir vatozla savaşı kaybetmiş! Vay!" diye yazmıştı.

Katil kim?

Chacon'un çektiği fotoğrafları inceleyen denizbilimci Lowe ise hayvanın başına saplanan yapının muhtemelen bir vatoza ait olmadığını belirtti.

Lowe, "Vatoz dikenleri daha uzun ve düzdür. Buradaki yapı çok da kalın görünüyor. Ama bir olasılık daha var. Aradığımız hayvan bir denizkestanesi veya yelken balığı olabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan denizbilimci, bu yapının, köpekbalığının beynini deldiğini de düşünmüyor. "Kesin olarak söylemek zor ama saplanan yapı epey önde. Beyinse daha geridedir" diyen Lowe, sözlerini şöyle sürdürüyor:

Köpek balıklarının beyinleri tuhaf. Kafanın içinde çok fazla alan var. Beyin de nispeten küçük. Omurganın ön beyne veya koku alma loblarının bir kısmına zarar vermesi olası. Yani hayvanın koku alma kabiliyetini etkilemiş olabilir. Her halükarda otopsi yapmamız gerekiyor.

Lowe'ye göre olayın en ilginç yönü, köpekbalığının sahilde bulunması. Zira bu hayvanlar öldüklerinde genellikle okyanus tabanına batıyor. "Buradan hayvanın yönünün değiştiğini ve kıyı şeridine yüzdüğünü çıkarıyorum" diyen Lowe, şunları ekliyor:

Belki de yaralanan köpekbalığını bir balıkçı yakaladı. Kancadan kurtulmuş bile olsa çok hırpalanmış, bu yüzden de yaşam savaşını kaybetmiş olabilir.

Kaynak: Independent Türkçe