Ukrayna'da Kovid-19 salgınında üçüncğ dalga başladı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, basın toplanrısında ülkede vaka sayılarının artış gösterdiğini üçüncü dalganın başladığını açıkladı.

Ülkede salgının üçüncü dalgasının başladığını belirten Şmıgal, artan rakamları görmezden gelmenin ya da farklı yorumlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Şmıgal, ülkede bölgelerdeki vaka sayısına göre uyarlanmış karantina uygulamasının devam ettiğini hatırlatarak, durumun daha kötüleşmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılabileceğini söyledi.

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama çalışmalarına geçen hafta başlanan ülkede, son 24 saatte 10 bin 57 vaka tespit edilmişti.

AA