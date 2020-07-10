Koronavirüs salgınında son 24 saat

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 12 milyon 509 bine ulaşırken, can kaybı 560 bine yaklaştı.

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 61 bin 738 artarak 3 milyon 222 bin 59'a ulaşırken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 945 artarak 135 bin 869'a yükseldi. Ülkede 1 milyon 426 bin kişi ise iyileşti.

Ülkenin New Mexico eyaletinde, salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin artırıldığı bildirildi.

Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 755 bin 779'a çıktı. Ülkede can kaybı 69 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 54 bin oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmelerin yeniden açılması çağrısında bulundu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı İngiltere'de 44 bin 650'ye, İtalya'da 34 bin 938'e, Fransa'da 30 bin 4'e, İspanya'da 28 bin 403'e yükseldi.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 713 bin 936’ya, ölü sayısı 11 bin 17’ye ulaştı. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki uluslararası uçuşlara yönelik sınırlamaları kaldırma süreci müzakerelerinin 15 Temmuz itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının kaynağını araştırmak üzere örgüt bünyesinde uzman bir ekibin Çin'e hareket ettiğini açıkladı.

Belçika hükümeti, yarından itibaren kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Moldova Başbakanı İon Kiku, ülkedeki sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatılmasına ilişkin karar aldıklarını açıkladı.

Bugün itibarıyla toplu taşıma araçlarıyla iller arası araç geçişlerinin yasaklandığı Özbekistan’da, 13 Temmuz’dan itibaren iç hat uçak ve tren seferlerinin geçici olarak askıya alınacağı bildirildi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı İsrail'de son 24 saatte 1464 kişide virüs tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 350'ye, vaka sayısı ise 35 bin 553'e yükseldi.

Afrika Birliği, Kovid-19 aşısının klinik deneyleri için yeni bir konsorsiyum oluşturulduğunu duyurdu.

Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle 3 ay sonra açılan okullar, artan vakalar nedeniyle yeniden kapatıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vakaların arttığına dikkati çeken halk sağlığı uzmanı Lynne Wilkinson, ülkedeki bazı hastanelerin dolduğunu ve daha fazla solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Irak'ta Güçler Birliği İttifakı Milletvekili ve Meclis Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanı Geyda Kembeş, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması ve ülkenin Rezevi Horasanı ile Mazenderan eyaletlerine özellikle gidilmemesi uyarısında bulundu.

Yemen hükümeti, Husilerin kontrolü altındaki kentlerde salgına ilişkin izlediği tutum ve inkar politikası karşısında Birleşmiş Milletler'i (BM) sessiz kalmakla eleştirdi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Nashville, kulüpteki Kovid-19 vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.

Güney Kore'de artan vakalar üzerine bugünden itibaren, ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirildi.

Bolivya'da geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, kendisine Kovid-19 tanısı konulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 23:58