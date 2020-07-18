Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 14 milyonu, can kaybı 595 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 376 bine yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de ölenlerin sayısı 141 bin 150'ye yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 695 artışla günlük yeni bir rekor kırarak, 3 milyon 698 bin 358'e ulaştı. İyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 680 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Florida başta olmak üzere çok sayıda eyalette uygulanılan "kruvaziyerlerin giriş yasağı" eylül sonuna kadar uzatıldı.

Beyaz Saray'ın 18 eyalete salgındaki yeni vaka artışlarında "kırmızı bölge" oldukları ve normalleşme sürecini bırakarak barlar ve spor salonları gibi mekanları kapatma uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

Brezilya'daki vaka sayısı 2 milyon 12 bin 151’e, can kaybı ise 76 bin 688’e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 296 bine yükseldi.

Can kayıpları Meksika'da 37 bin 574, İtalya'da 35 bin 28, İspanya'da 28 bin 420, Hindistan'da ise 25 bin 609 olarak açıklandı.

İspanya'da yeni vakaların yoğunlaştığı Barselona kentinde ek tedbirler alan Katalan hükümeti, halka, "işe, alışverişe veya doktora gitme gibi mecburiyetler gerekmedikçe evden çıkmama ve yazlıklarına gitmeme" çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 kısıtlamalarında yeni gevşeme kararları alırken, Noel'de "normale önemli ölçüde dönmeyi" umduklarını belirtti.

Batılı istihbarat örgütleri, Rus istihbaratıyla bağlantılı bilgisayar korsanlarının Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlardan bilgi sızdırmaya yönelik faaliyet yürüttüğünü ileri sürdü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın İngiltere’den Kovid-19 aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığıyla ilgili iddiaları yalanladı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yurt içi kaynaklı ilk vakaya rastlanırken, tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirildiği kaydedildi.

DSÖ'den Afrika ülkelerine "Kovid-19" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyadaki mültecilerin yüzde 26'sını barındıran Sahra Altı Afrika ülkelerini salgın nedeniyle uyardı.

Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL bir hafta uzatıldı.

Çinli ilaç şirketi Sinopharm, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemelerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başladı.

Belçika Sağlık ve Göç Politikaları Bakanı Maggie de Block vakalardaki artış hızının tekrar ivme kazanmaya başladığına dikkati çekerek, durumun çok yakından takip edileceğini, hızlı artışın sürmesi halinde tecrit politikalarında tekrar sıkılaşmaya gidilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) artan vakalar nedeniyle "salgın durumu" ilan edildi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanda maske takma zorunluluğu getirildi.

Mısır Doktorlar Sendikası, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısının 121'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail hükümeti, salgında ikinci dalganın etkisine giren ülkede İbrani takvimine göre hafta sonları olan cuma ve cumartesi günlerinde karantina uygulanmasına karar verdi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde karantinanın sertleştirilmesi yönünde karar alındı.

Azerbaycan'da karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatılması kararlaştırıldı. Karar gereği, başkent Bakü dahil 14 bölgede 5 Ağustos'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulamasına da devam edileceği kaydedildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkede Kovid-19 ve zatürre vaka ve can kaybı sayılarını birleştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Salgın nedeniyle askıya alınan İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uçuşlar yeniden başladı.

BM salgınla mücadelede savunmasız ve düşük gelirli ülkelere destek için yaptığı yardım çağrısını 10,3 milyar dolara çıkararak tarihinin en büyük insani yardım çağrısında bulundu.

Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, eyaletin başkenti Sydney’de 24 Temmuz'dan itibaren uygulamaya girecek yeni kısıtlamalara gidildiğini açıkladı.

Malezya'da 2021'de düzenlenmesi planlanan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA), salgın nedeniyle iptal edildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), salgının etkisiyle ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralacağını öngördü.

AB üyesi 27 ülkenin lideri, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma fonu ile gelecekteki bütçeyi görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi.

BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC), salgının etkisiyle bölge ülkelerinin ekonomilerinin 2020 yılında yüzde 9,1 küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan'da düzenlenecek sezonun 3'üncü yarışı öncesi 2 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020, 00:43