Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 milyon 953 bini aşarken, can kaybı 750 bin 48'e, iyileşenlerin sayısı da 13 milyon 806 bin 485'e yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 382 bine, can kaybı 169 bin 603'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 815 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 180 bine, can kaybı 104 bin 528'e yükseldi, iyileşen sayısı ise 2 milyon 309 bin 477 olarak kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayısı 63 bin 993 artarak 2 milyon 459 bin 464'e ulaştı, bugüne kadar 48 bin 142 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 750 bin 568 kişi de iyileşti.

Rusya'da vaka sayısı 907 bin 758'e yükselirken, can kaybı 124 artışla 15 bin 384 olarak kayıtlara geçti, 716 bin 396 kişi iyileşti.

İran'da vaka sayısı 336 bin 324'e, can kaybı 19 bin 162'ye çıktı, 292 bin 58 kişi de sağlığına kavuştu.

İtalya'da can kaybı 6 artışla 35 bin 231'e, toplam vaka sayısı 252 bin 235'e, iyileşenlerin sayısı 202 bin 923'e ulaştı.

Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler arasında Kovid-19 teşhisi konulan hasta sayısının 148'e yükseldiği bildirildi.

Kanada'da sokakta yaşayan evsizlerin sayısının Kovid-19 salgınıyla birlikte arttığı bildirildi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Kazakistan'da 17 Ağustos'ta alışveriş merkezleri, kapalı pazarlar, spor ve güzellik salonları ile çocuk eğitim merkezleri açılacak.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 23:41