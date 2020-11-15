Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 54 milyon 611 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 322 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 38 milyon 52 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 11 milyon 249 bin, Hindistan'da 8 milyon 841 bin, Brezilya'da 5 milyon 851 bin ve Fransa'da 1 milyon 954 bine yükseldi.

Tunus'ta tüm vilayetlerde gece sokağa çıkmak, toplantı düzenlemek ve mescitlere gidişler yasaklandı ancak sağlık protokollerine uyulması şartıyla eğitim kurumlarının faaliyetlerine izin verildi.

Romanya ile Norveç milli takımları arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup beşinci hafta maçı, bir futbolcusu Kovid-19'a yakalandığı için takımca izolasyona alınan Norveç'in seyahat edememesi nedeniyle iptal edildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Birleşmiş Milletlerin (BM), herkesin ilaç ve aşıya erişimi için etkin rol oynaması gerektiğini belirtti.

Çin'in Henan ve Şandong eyaletlerinde, dondurulmuş sığır ve domuz etlerinin ambalajında Kovid-19 tespit edildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Almanya'daki Kovid-19 tedavisi tamamlandı.

Kaynak: AA