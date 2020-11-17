Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55 milyon 671 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 337 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 38 milyon 816 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 11 milyon 545 bin, Hindistan'da 8 milyon 886 bin, Brezilya'da 5 milyon 876 bin ve Fransa'da 1 milyon 991 bine çıktı.

Amerikan ilaç firması Pfizer ile bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladı.

Rusya'da salgının başlangıcından bu yana son 24 saatte 442 ile "en yüksek günlük ölü sayısı" görülürken, toplam ölü sayısı 34 bine yaklaştı. İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecindeki ilk testinin negatif çıkması halinde taburcu olacağı vurgulandı.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 731 artarak, 46 bin 464'e yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 3 Nisan'dan beri görülen en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Avrupa Birliği (AB), CureVac firmasının geliştirmekte olduğu aşıdan 405 milyon doz alımını sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede salgına karşı alınan tebdirlere riayet edilmemesi halinde virüs kaynaklı günlük can kayıplarının 1000'i aşabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de Kovid-19 ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andew Bailey, salgının önlenmesi için yapılan aşıların uygulanmasının ekonomik belirsizliklerin azaltılmasında büyük bir rol oynayacağını söyledi.

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, salgın nedeniyle 25 yıllık tarihinde ilk kez zarar ettiğini bildirdi.

Belçika'da Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel aşının halka ücretsiz yapılacağı açıklandı.

Afrika'da salginin en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 35 bin 490 sağlık çalışanın virüse yakalandığı bildirildi.

Slovenya hükümeti artan vakalar nedeniyle ilan edilen "salgın durumunu" bir ay uzattı.

Sırbistan'da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 1 Aralık'a kadar uygulanacak yeni tedbirler açıklandı. Bu gece yürürlüğe girecek tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri, restoran ve kafelerin saat 21.00 ile 05.00 arasında kapalı olmasına karar verildi.

Kosova'da cumhurbaşkanlığı görevine vekalet eden Vjosa Osmani'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Pakistan'da kamuya açık toplantılar yasaklandı

Pakistan Başbakanı İmran Han, mitinglerin ve kamuya açık toplantıların salgın nedeniyle yasaklandığını duyurdu. Han, açık alanlardaki düğünlerin ise 300 kişi ile sınırlandırıldığını kaydetti.

Endonezya'da Pekanbaru ve Surabaya gibi 11 kentte sıkı sağlık protokollerine uyulması koşuluyla okulların yeniden açılmasına izin verildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgınla mücadelede hala zorlu bir sürecin olduğunu belirterek, uluslararası topluma dayanışma çağrısı yaptı.

Tacikistan’da, salgın nedeniyle daha önce askıya alınan mahkum ziyaretlerine uzun bir aradan sonra yeniden izin verildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin salgının ikinci dalgasına yakın olduğunu ve mücadele konusunda hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 16 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Ukrayna'nın UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta bu akşam İsviçre'ye konuk olacağı karşılaşmanın, takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle oynanmayacağı duyuruldu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın salgın nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Kaynak: AA